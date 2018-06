Substituto de d. Cláudio Hummes não está definido Desde que o cardeal d. Cláudio Hummes embarcou para Roma e assumiu o cargo de prefeito da Congregação para o Clero, no Vaticano, em 3 de dezembro, as especulações em torno do nome que será escolhido pelo papa para assumir a Arquidiocese de São Paulo não param. Hoje, quem comanda a arquidiocese é d. Manuel Parrado Carral, espanhol, de 60 anos. O bispo-auxiliar foi eleito pelo papa para ocupar o cargo até que a escolha definitiva do novo arcebispo da cidade seja divulgada pelo Vaticano. Alguns nomes circularam, como o de d. Odilo Scherer, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e até mesmo o do próprio d. Carral. Coincidência ou não, a maioria dos nomes escolhidos pelo Vaticano no Brasil é anunciada às quartas-feiras. O novo arcebispo terá até dois meses para assumir o posto.