Subtenente da PM é morto a tiros na zona oeste do Rio

SÃO PAULO - Um subtenente aposentado da PM, identificado como Joberte Quirino de Melo, foi morto a tiros na noite de quinta-feira, 30, por desconhecidos quando caminhava pela Rua Severino Ferreira da Costa, em Campo Grande, zona oeste da capital fluminense.

Segundo informações apuradas pela PM no local, os disparos foram feitos por ocupantes de um Honda Civic prata, de placas não anotadas. O policial morreu no local. Nenhum suspeito foi detido nem se sabe ainda o motivo do crime até o momento. A Divisão de Homicídios investigará o caso.