Sucessor de Pereira quer entendimento entre Infraero e Anac

Antes de tomar posse na presidência da Infraero, o engenheiro Sérgio Gaudenzi disse que se dedicará a fazer com que as três principais instituições do setor aéreo - Comando da Aeronáutica, Infraero e Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) - trabalhem em harmonia. Em 10 meses de crise, o descompasso entre os três órgãos ficou evidente e chegou a ser criticado pelo antecessor de Gaudenzi, brigadeiro José Carlos Pereira. "Preciso que os três órgãos se entendam bem", disse Gaudenzi a jornalistas, nesta segunda-feira, acrescentando que usará para tanto sua experiência administrativa na presidência da Agência Espacial Brasileira. "Quando cheguei à agência, também havia um certo desentendimento entre os órgãos executores, Inpi (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e CTA (Centro Técnico Aeroespacial). Hoje, eles trabalham muito bem". Gaudenzi disse que tem carta branca do ministro da Defesa, Nelson Jobim, e que apesar da experiência política, sua indicação também é técnica. O novo presidente da Infraero reclamou da falta de informações aos passageiros nos aeroportos, queixa feita anteriormente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Eu como usuário de aeroporto direi que não fico satisfeito com a prestação do serviço. Tenho que trabalhar para que esta prestação melhore muito", disse Gaudenzi. Sobre denúncias de corrupção na Infraero, Gaudenzi afirmou que enquanto não houver um processo real não pode fazer nada, e evitou fazer críticas a Anac.