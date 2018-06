Suíços vão oferecer Hotel Glória, no Rio, a investidores em Luxemburgo

GENEBRA - O fundo suíço que comprou o Hotel Glória no Rio de Janeiro do empresário Eike Batista vai oferecer a propriedade a investidores em Luxemburgo e promete transformar o local em um dos líderes em seu setor. Em um comunicado emitido na manhã desta segunda-feira, 3, em Zurique, o grupo Acron confirmou a compra do hotel que era da REX, empresa de empreendimentos imobiliários do grupo EBX, de Eike Batista.

O investimento que acabou sendo noticiado no Brasil ainda no fim de semana deverá girar em torno de R$ 500 milhões, ainda que os suíços não revelem o valor da transação. Segundo a Acron, porém, o objetivo do grupo é o de "oferecer a prioridade como um investimento de longo prazo" para "investidores qualificados". O hotel estará registrado em Luxemburgo e começará a buscar investidores para o projeto.

O grupo também confirma que está em negociações com empresas que operam redes hoteleiras para que possam gerenciar o Glória. No total, cinco grupos estão sendo consultados, entre eles o Four Seasons.

"Estamos muito satisfeitos que nossa campanha no Brasil introduziu seu primeiro investimento", declarou Kai Bender, CEO da Acron. "O Hotel Glória é um marco e um hotel com longa tradição no Rio de Janeiro. Ele está perfeitamente adequado a nosso portfólio imobiliário", disse.

Bender também aposta no investimento. "Depois de reabrir o Hotel Glória, ele será um dos líderes e administrados por um grupo hoteleiro interna internacional consolidado", explicou. "Isso oferecerá um potencial de retorno superior a nossos investidores", insistiu.

Em setembro do ano passado, a Acron AG confirmou publicamente as negociações e informou que concordou em pagar R$ 225 milhões pelo hotel. A REX comprou o Hotel Glória em 2008 e começou uma grande obra de retrofit do edifício, de olho na Copa do Mundo deste ano e na Olimpíada de 2016, reforma orçada em cerca de R$ 300 milhões.

Em outubro, a AE revelou que o hotel não ficará pronto para a Copal. A Acron, agora, aponta que a abertura do hotel deve ocorrer entre 2015 e 2016, "à tempo para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro".