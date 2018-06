Sujeira e ratos na Bela Cintra Carta 19.242 Peço que retirem o entulho e lixo doméstico depositado na calçada da Rua Bela Cintra, entre os n.ºs 86 e 66, pois há ratos e o mau cheiro é insuportável. Já fiz várias queixas e fui atendida algumas vezes, mas o problema é recorrente. Sobre a calçada esburacada, não tomaram nenhuma providência. Pago o meu IPTU em dia, e sou obrigada a conviver com ratos e buracos? DALVA CELESTE ADULIS Consolação A Sub Sé responde: "A conservação das ruas da Sub Sé depende também da colaboração de cada cidadão. Nossas equipes trabalham constantemente para que a região esteja sempre bem cuidada. A Rua Bela Cintra recebe varrições diárias e a coleta domiciliar é feita todos os dias. A subprefeitura também faz periodicamente operações Cata-Bagulho, para retirar entulho das ruas. A penúltima operação, em setembro, recolheu 11 ton. de entulho. A última foi em 27/10. Infelizmente esses esforços não são reconhecidos, pois algumas pessoas continuam jogando lixo no chão e pondo o lixo domiciliar para fora antes da passagem da coleta. Quanto aos ratos, a Secr. de Saúde informa que a Bela Cintra recebe vistorias quinzenais, com aplicação de raticida, mas o combate aos ratos também depende da cooperação de moradores e freqüentadores da rua, que não deveriam nela deixar restos de comida e lixo. A manutenção das calçadas deve ser feita pelos donos das casas. Um fiscal irá ao local e, se encontrar irregularidades, intimará o dono a conservar o passeio." MÁRIO JORDÃO TOLEDO LEME Subprefeito Carta 19.243 Entulho nas ruas Na madrugada de 24/10, outra vez algum ?não-cidadão? despejou lixo na calçada da Av. Jornalista Roberto Marinho, perto da esquina com Guaraiúva. E não é pouco, é coisa para encher um caminhão. Vamos ver quanto tempo levará para o lixo sumir ou pegarem quem faz isso. MARCOS IGNÁCIO Capital A Sub Pinheiros responde: "A Av. Roberto Marinho é um dos 75 pontos viciados de depósito de entulho que mapeamos na região, de onde retiramos 15 caminhões/dia de entulho largado nas ruas. Em alguns pontos eles passam três vezes ao dia - mas ainda assim, infelizmente, os depósitos clandestinos continuam. Além da fiscalização, é preciso que a população se conscientize no sentido de não jogar lixo e entulho nas ruas, pois além de crime ambiental, esse material suja a cidade e contribui para enchentes e inundações." NILTON ELIAS NACHLE Subprefeito O leitor comenta: Não concordo, pela observação, pois há 12 dias há uma montanha de lixo na esq. da Roberto Marinho com a Porto União (carta de 30/10). Onde estão os caminhões? A informação não bate com o que vejo. Na Rua Virgínia de Miranda, esquina com Rua Rancho Queimado, em Itaquera, há um terreno murado que virou o depósito de lixo da vizinhança. Além do lixo, há entulho na calçada. Em agosto registrei queixa na Prefeitura; dedetizaram o local, por causa dos animais mortos, mas de nada adiantou, porque o povo continua jogando lixo no terreno. Agora (carta do dia 11/10) há até invasão de ratos nas casas. Tenho uma neta de 2 meses e me preocupo! MARIA DA PENHA Itaquera A Sub Itaquera responde: "A Supervisão de Fiscalização notificou o dono do terreno no dia 15/10. Segundo a Lei 10.508/88, ele tem o prazo de um mês para limpar a propriedade." Carta 19.244 Incivilidade Sugiro que a CMTC/EMTU ministre aulas de educação e cidadania aos motoristas de ônibus. Hoje, 18/10, às 11h22, na esquina da Av. Cidade Jardim com a Faria Lima, o motorista do ônibus prefixo 15-143 jogou um saco de supermercado pela janela. Isso, além de sujar as ruas, entope os bueiros, prejudicando o trânsito. PAULO RUAS Cerqueira César A EMTU responde: "Todos os motoristas de transporte coletivo passam, quando da contratação, por treinamento que inclui leis de trânsito e cidadania, e fazem cursos periódicos de reciclagem. Para queixas e sugestões, o usuário pode fazer registro na Ouvidoria da EMTU pelo tel. (0800)724-0555, que funciona de 2.ª a 6.ª feira das 7 às 19 horas, inclusive nos feriados, ou pelo site www.emtu.sp.gov.br."