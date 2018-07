Sul do Brasil registra primeira nevada do ano A primeira queda de neve do ano no Sul do País ocorreu às 20h30min desta terça-feira em Cruzeiro, um distrito a 1.500 metros de altitude no interior de São Joaquim, na serra catarinense. O fenômeno foi observado pelo Instituto Climaterra, que registrou três precipitações durante a noite. A Rede de Climatologia Urbana de São Leopoldo (RS) informou que uma pequena possibilidade de queda de neve nas partes mais altas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina permaneceria até a metade da manhã desta quarta-feira. A neve e a chuva congelada, que também ocorreu em São Joaquim, foram provocadas pela combinação de umidade originada de um ciclone extra-tropical na costa do Rio Grande do Sul com o ar seco e frio sobre o continente. As temperaturas muito baixas devem prosseguir até o amanhecer de sexta-feira. Mas o dia mais frio da semana será esta quarta-feira, quando as mínimas tendem a chegar a zero grau na serra gaúcha e nove graus em Porto Alegre, com máximas de apenas 12 graus na região serrana e de 17 graus na capital.