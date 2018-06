Sul e Sudeste têm a madrugada mais fria do ano

O inverno só começa na sexta, mas a temperatura mínima da madrugada desta terça-feira, 17, na capital paulista foi a mais baixa do ano. Segundo a Climatempo Meteorologia, às 4 horas, foram registrados 9ºC no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. A marca mais baixa anterior era de 10°C, em 8 de maio, e a previsão para o dia é mais frio: 7°C. As baixas temperaturas não são atípicas para a época. O inverno é caracterizado pela invasão de massas polares no continente, o que explica as quedas bruscas. A frente fria que passa pelo Estado de São Paulo veio acompanhada de um ciclone extratropical que causou ressaca no litoral paulista. Na Ponta da Praia, em Santos, a alta da maré inundou três faixas de rolamento da avenida da praia. No Sul do País, as temperaturas caem, sobretudo no Paraná. Em General Carneiro, no sul paranaense, o Inmet registrou a temperatura mais baixa no Estado: -5,7°C. Em Palmas fez -5°C. Em Curitiba, no início da manhã fez 0,8°C. Em Pinhais fez -1,1°C; na Lapa, -2°C. Em Santa Catarina, o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia registrou -4,2°C em Ponte Serrada, a 490 km de Florianópolis, no oeste do Estado, a menor temperatura na região desde 1986. Vários municípios entre a região serrana e o oeste do Estado tiveram índices negativos, como São Joaquim, com -5,4°C, e Caçador, com -5°C. Em Florianópolis, fez 3,5°C, no dia mais frio do ano na cidade. Houve geada em todo o Estado. No Rio Grande do Sul, fez -2,7°C em Passo Fundo e 4,2°C em Porto Alegre. Geou forte em cidades como Uruguaiana, Santa Maria, Lagoa Vermelha e Passo Fundo. Hoje, segundo o 8º Distrito de Meteorologia, a mínima no Estado deve ser de -4°C. Em Pernambuco, chuvas provocaram deslizamento de barreiras em Olinda, Paulista e no Recife. Um deslizamento atingiu a casa de Elisete Batista de Freitas, de 70 anos, que morreu. Outras 16 pessoas ficaram feridas.