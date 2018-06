Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão dia nublado e chuvoso

SÃO PAULO - As pancadas de chuva atingem boa parte do País nesta sexta-feira, principalmente no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). No nordeste do Tocantins e em grande parte do Nordeste e no norte de Minas Gerais, o dia será de sol e poucas nuvens. Apenas no sul da Bahia ocorrerão chuvas de forma isolada.

No leste de Minas e no Espírito Santo, o dia ficará nublado. Em grande parte do Rio Grande do Sul o dia terá sol com variação de nebulosidade. No litoral gaúcho, o tempo ficará instável com chuva a qualquer hora e períodos de sol. As temperaturas seguem elevadas no Norte do País.