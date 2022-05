Summit debate soluções e perspectivas para a mobilidade no futuro

A pandemia do novo coronavírus impactou de diversas formas a sociedade mundial. Com relação à mobilidade urbana não foi diferente. Durante pouco mais de dois anos, as pessoas se adaptaram para evitar aglomeração no transporte público, ao mesmo tempo que optaram por deslocamentos mais sustentáveis e econômicos. Para manter o distanciamento social, também mudaram a forma de realizar compras, optando pelo comércio eletrônico. Mudanças de hábitos que, mesmo em cenário futuro, tendem a permanecer.

Com o tema “O Futuro da Mobilidade: Soluções e Perspectivas”, entre os dias 16 e 20 de maio, o Summit Mobilidade 2022 reunirá empresários e especialistas para tentar entender quais são os principais desafios e o que é possível esperar para os próximos anos.

Na segunda-feira, 16, um dos painéis irá abordar como a pandemia mudou o transporte. Com destaque para os legados e as transformações que o isolamento social trouxe para os fluxos urbanos.

No mesmo dia, especialistas também discutem como os preços dos combustíveis, inflação, volta ao trabalho presencial e as preocupações ambientais refletem na forma como os brasileiros se deslocam no pós-pandemia. De que maneira as operações financeiras impulsionam novos modelos e ampliam o acesso às formas de locomoção urbana também estão entre um dos assuntos abordados no evento.

Os impactos da internet de alta velocidade no transporte urbano no futuro também ganham destaque no Summit Mobilidade na terça-feira, 17.

Com o isolamento social, a sociedade procurou utilizar cada vez mais o comércio eletrônico. De que maneira o e-commerce e o delivery atingiram a mobilidade urbana e as novas tendências em remessa de mercadorias estão entre os assuntos que serão abordados na quarta-feira, 18.

No dia seguinte, na quinta-feira, 19, especialistas discutem como as montadoras se preparam para atender a uma demanda crescente, de olho na sustentabilidade.

Ainda com destaque para o meio ambiente, no último dia do evento, na sexta-feira, 20, serão apresentadas pelos palestrantes iniciativas que buscam reduzir ou compensar os danos ambientais causados pelos deslocamentos urbanos.

O Summit Mobilidade Urbana 2022 terá início a partir das 10h de segunda-feira, 16, com transmissão online ao vivo. A programação completa e o link para se cadastrar estão disponíveis no site https://summitmobilidade.estadao.com.br/.