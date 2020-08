Summit Mobilidade Urbana repensa os deslocamentos na pandemia

Poucos setores foram mais impactados pela pandemia do que a mobilidade urbana. Os riscos de transmissão do coronavírus levaram os habitantes de grandes cidades a repensar suas escolhas de deslocamento diário. A economia do compartilhamento, que dividia o uso de carros, bicicletas e patinetes, teve de se ajustar rapidamente à nova realidade. Pedestres e ciclistas ganharam o apoio também dos que defendem distâncias mais seguras nos trajetos.

Leia Também Mobilidade urbana deve considerar cotidiano de mães

O automóvel particular voltou a ser valorizado. A questão agora é como equacionar essas tendências para que a pandemia não prejudique os avanços rumo a um acesso mais democrático à cidade.

O Summit Mobilidade 2020, que acontece hoje a partir das 9h em formato digital e gratuito, vai aprofundar essas questões e trazer algumas pistas sobre o que podemos esperar nos próximos meses e anos. A programação inclui temáticas atuais - desde um debate sobre o enfrentamento a desigualdades socioespaciais até a exposição do case chinês de mobilidade no combate ao coronavírus, apresentado por Jean Liu, presidente da Didi Chuxing, dona da app 99, patrocinadora do evento.

O ativista americano Kenneth E. Kruckemeyer falará sobre como tornar o espaço urbano melhor para todos. No programa, a secretária municipal de Mobilidade e Transporte, Elisabete França, e o presidente da CCR Mobilidade, Luís Valença, discutem como adaptar a infraestrutura urbana para impulsionar deslocamentos mais flexíveis e sustentáveis. A prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, contará como a cidade vem apostando na criação de ciclovias, e a cicloativista Thuanne Fonsêca Teixeira, do projeto Bota Pra aRodar, falará sobre uso de bicicletas em áreas periféricas. Para acompanhar os painéis, acesse summitmobilidade.estadao.com.br e acompanhe a cobertura completa pelo Estadão.