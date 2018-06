Superintendente de SP assumirá PF

Quatro semanas depois de ter sido confirmado para chefiar o Ministério da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo anunciou ontem a escolha do superintendente da Polícia Federal em São Paulo, delegado Leandro Daiello Coimbra, para assumir o comando da PF. O futuro ministro divulgou também que, por decisão da presidente eleita, Dilma Rousseff, a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) será transferida do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para a pasta da Justiça.

"Foi uma decisão da presidente Dilma para que a política de combate às drogas fique casada com a política geral de segurança públicas", explicou Cardozo. Chefiada por um militar, a Senad passará a ser comandada por um civil. A transferência do GSI para o Ministério da Justiça vai ocorrer após a posse do futuro governo. O remanejamento vinha sendo estudado desde o fim do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Durante a campanha eleitoral, Dilma prometeu uma política forte de combate às drogas. Na época, pressionada pela plataforma do candidato tucano José Serra, ela se engajou numa campanha de combate ao consumo de crack lançada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Daiello está à frente da superintendência da Polícia Federal em São Paulo desde 2008. Tem 44 anos e entrou para corporação em 1995. Já comandou a Delegacia de Repressão a Entorpecentes e a Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários.

"A Polícia Federal tem quadros altamente qualificados. Entrevistei várias pessoas. O Leandro tem elevado gabarito e já prestou relevantes serviços ao País", afirmou o futuro ministro.

Luiz Fernando Corrêa, atual diretor da Polícia Federal, decidiu se aposentar. O pedido foi publicado no Diário Oficial da União de ontem. Corrêa ficou três anos no comando da PF.

Lista tríplice. Na semana passada, Cardozo entregou a Dilma uma lista tríplice com os nomes dos selecionados para ocupar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, em substituição ao delegado Corrêa.

Um dos mais cotados era o superintendente da PF no Rio Grande do Sul, Ildo Gasparetto. Ele acabou preterido na disputa, apesar de ser apadrinhado pelo ex-ministro da Justiça Tarso Genro, governador eleito do Rio Grande do Sul. "Não foi uma escolha simples", observou Cardozo, reconhecendo ter demorado "mais do que esperava" para tomar a decisão.

Cardozo anunciou ainda a manutenção do diretor-geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Hélio Derenne, no cargo. O futuro ministro confirmou também o nome de Luiz Paulo Barreto, atual titular da pasta, na Secretaria Executiva do Ministério da Justiça. Segundo o futuro ministro, apenas um secretário de sua equipe ainda não foi definido. Cardozo não quis, no entanto, divulgar o nome dos novos titulares das secretarias do ministério. "Seria uma profunda deselegância da minha parte se eu anunciasse publicamente sem comunicar aos atuais secretários", alegou.