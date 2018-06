Supervia terá viagens extras para torcedores que forem ao Engenhão

SÃO PAULO - A SuperVia disponibiliza nesta terça-feira, 7, viagens extras de volta para os torcedores que forem assistir à partida entre Fluminense e Arsenal, no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, às 22h.

Os trens deixarão a estação Engenho de Dentro com destino à Central do Brasil (3C - 00h22 e 3C -00h15), Japeri (5E -00h22 e 5E - 00h32) e Santa Cruz (4D - 00h17 e 4D - 00h27).

Manutenção. Desde 10h, equipes da companhia realizam servidos de manutenção de rede aérea no ramal Santa Cruz. Os trabalhos serão executados até 15h. Na quinta-feira, 9, entre 10h30 e 16h, o ramal Belford Roxo será contemplado com a manutenção de rede aérea. As intervenções poderão ocasionar intervalos irregulares nos ramais.