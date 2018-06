Suposto assaltante é morto por policial federal em MG

Um rapaz foi morto no início da tarde desta quarta-feira, 2, ao supostamente tentar roubar um policial federal num estacionamento em frente a uma agência bancária na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo a PF, o policial atirou contra o acusado, que acabou morto. O rapaz também teria disparado, acertando uma mulher que estava na sala de administração do estacionamento. Ela teve de ser socorrida no Hospital João XXIII. Em nota, a PF informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do caso a partir de exames de perícia e depoimentos de vítimas e testemunhas.