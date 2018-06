Suposto chefe do tráfico de drogas é preso no Rio

São Paulo, 18 - A Polícia civil prendeu nesta quarta-feira, 18, três pessoas por tráfico de drogas e porte ilegal de munição, no Morro do Banco, em Itanhangá, na zona oeste do Rio, segundo a polícia. Entre os presos está o suposto chefe do tráfico de comunidade em Itanhangá, Anderson Jorge dos Reis Nogueira, o "Linguiça".

De acordo com a polícia, durante a ação, foram apreendidos na casa de Anderson 40 cartuchos de munição 9 mm, 11 de 635 mm, 31 cápsulas de cocaína, 19 invólucros de haxixe e maconha, R$ 330, tubos de lança perfume e um caderno com anotações do tráfico.