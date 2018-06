Suposto cônsul dos EUA provoca acidente O carro do americano Calvin Ted Watlington fechou uma moto, provocando a queda do técnico de eletrônica Evaristo de Souza Santos Filho e da estudante Talita Rodrigues Costa. O acidente ocorreu às 3 horas de anteontem, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Luís Antônio com a Alameda Ribeirão Preto. Watlington afirmou ser cônsul dos EUA, mas não apresentou documentos e não quis ir à delegacia, alegando imunidade diplomática. Segundo o delegado William Navarro, do 5º DP, o Consulado não confirmou o cargo de Watlington, mas disse que ele se apresentaria.