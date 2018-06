Suposto cúmplice de morte de radialista é preso em PE

SÃO PAULO - Foi preso em Vitória de Santo Antão (PE) nesta terça-feira, 12, um dos envolvidos no assassinato do apresentador de televisão e radialista, Luciano Pedrosa, 46 anos. O apresentador foi morto no último sábado, 9, em uma churrascaria da cidade do interior pernambucano.

Tido como o coautor do crime, o mototaxista Claudio Pereira da Silva, 30 anos, foi encontrado ontem à noite pela polícia, após a divulgação do seu retrato falado. Ele teria pilotado a moto para a fuga do assassino. O mototaxista será apresentado na prisão amanhã, às 10 horas, na delegacia de Vitória de Santo Antão aos delegados que investigam o caso.