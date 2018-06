Suposto ex-gerente do tráfico no Morro dos Macacos é preso no Rio

SÃO PAULO - Everton Firmo Mesquita, de 30 anos, mais conhecido como "Brigão", apontado como um dos ex-gerentes do tráfico que atuava na comunidade do bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio, foi preso neste domingo, 4, por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos.

Ele foi preso quando foi ao Morro dos Macacos comemorar o aniversário da sobrinha. Com a ajuda de denúncias de moradores, os policiais da UPP estavam em alerta para pegar o traficante, caso ele aparecesse pela comunidade. Neste sábado, 3, Everton foi à festa de aniversário da sobrinha e os policiais da UPP cercaram o local para não dar chance de fuga ao bandido.

Everton havia fugido da comunidade antes do cerco policial, ocorrido na época da ocupação. Segundo informações do setor de inteligência, ele foi buscar proteção na comunidade da Rocinha, em São Conrado, na zona sul, que também era dominada pela mesma facção da qual ele pertencia. Mas desde que as forças de segurança também levaram o projeto de pacificação para a Rocinha, Everton ficou tentando se esconder em outras áreas onde traficantes da mesma facção criminosa da qual ele pertencia ainda atua.