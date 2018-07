Suposto fundador do Comando Vermelho é preso O traficante Heraldo Souza Silva, conhecido como Heraldo da Rocinha, de 32 anos, foi preso na madrugada por policiais da Delegacia de Roubos de Cargas. Ele estava numa casa de dois andares em Inoã, distrito de Maricá. De acordo com a Polícia Civil, Heraldo é um dos fundadores da facção criminosa Comando Vermelho e tem nove mandados de prisão expedidos. Ainda de acordo coma a polícia fluminense, o criminoso teria ligações com o traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar.