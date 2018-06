Suposto líder de facção criminosa é preso em Niterói, no Rio

SÃO PAULO- A Polícia Civil prendeu um homem de 27 anos apontado como líder de uma facção criminosa que comanda o tráfico de entorpecentes do Morro do Eucalipto, em Fonseca, no município de Niterói, no Rio. O preso é suspeito de cometer homicídios na região. Além disso, ele ameaçava os moradores e funcionários do posto de saúde local.

Os agentes chegaram até o criminoso após receber informações de que traficantes daquela comunidade iriam invadir o Morro do Bernardino, também em Niterói, que é comandado por outra facção criminosa. A prisão foi realizada na segunda-feira.

Com o homem detido foram apreendidas uma identidade falsa do Ministério do Exército com o nome de outra pessoa e uma pequena quantidade de entorpecentes para uso próprio.