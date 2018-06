Suposto pedófilo é preso no Rio

SÃO PAULO - Silvano Macedo de Souza, de 55 anos, foi preso na tarde de quarta-feira, 16, escondido no sótão de casa, em Nova Iguaçu, no Rio, acusado de pedofilia.

Segundo a polícia, contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 7ª Vara Criminal da comarca de Nova Iguaçu. A prisão de Silvano ocorreu devido ao desdobramento das investigações que resultaram na prisão de Marcello Villa Nova dos Santos, de 45 anos, que além de abusar de várias menores, as agenciava e ainda fornecia entorpecentes.

De acordo com as investigações, Silvano, que além de cliente, é amigo de Marcelo, e se beneficiava com o esquema de prostituição que envolvia várias crianças e adolescentes. O preso será encaminhado para a carceragem da Polinter, onde ficará à disposição da Justiça.