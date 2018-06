Supremo nega pedido da defesa de Bandarra O procurador-geral da Justiça do DF, Leonardo Bandarra, fracassou na tentativa de ter acesso a documentos sigilosos de uma investigação que tramita contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público. O ministro Gilmar Mendes, do STF, rejeitou ontem um pedido de liminar feito pelos advogados de Bandarra para que a defesa pudesse analisar documentos que foram incluídos numa representação disciplinar aberta contra o procurador.