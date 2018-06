Supremo Tribunal Federal concede habeas corpus ao ex-goleiro Bruno

O ex-goleiro Bruno Fernandes, de 32 anos, ganhou habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele pode ser solto a qualquer momento. Segundo o STF, a decisão foi deferida pelo ministro Marco Aurélio, que assumiu o caso no lugar do ministro Teori Zavaski, que morreu em um acidente aéreo em Paraty, em 19 de janeiro.

Bruno está detido na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele cumpre pena de 22 anos e 3 meses pela morte de Eliza Samúdio, com quem teve um filho.