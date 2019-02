Surfista é mordido no rosto por tubarão em Fernando de Noronha

RECIFE - Um novo incidente envolvendo tubarões foi registrado na ilha de Fernando de Noronha na quinta-feira, 14. O surfista Vinícius Cavalcanti, de 31 anos, morador do local, foi mordido no rosto enquanto surfava na praia Cacimba do Padre. Ele levou 33 pontos na cabeça e segue internado.

Segundo a administração de Fernando de Noronha, o surfista foi socorrido com ferimentos na face, pescoço e orelha e passou por um procedimento de sutura que levou quase 5 horas. Cavalcanti está internado no Hospital São Lucas, com quadro estável.

Em postagem nas redes sociais, o surfista diz ter sido "imprudente" por permanecer no mar no fim da tarde e junto a um cardume de sardinhas. "Eu não fui atacado por um tubarão. Eu caí em cima dele, que fez o que qualquer ser faria, apenas se defendeu", escreveu.

"Mesmo após ver que tinha tubarão na água, continuei ali. E, sabe de uma coisa? Mal posso esperar para estar dentro daquele lugar maravilhoso, pegando essas ondas lindas! Sendo feliz, me conectando ao oceano. O que aconteceu foi um incidente, apenas isso. Aprendi bem a lição, não surfo mais final de tarde, com os bichos ali, se alimentando. Mas, enquanto tiver saúde vou pegar onda, eu preciso do mar!"

Nadar próximo a peixes na ilha entre as 6 e 8 horas e depois das 18 horas não é recomendado, diz o pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Jonas Rodrigues. "Ele foi surfar na hora que o tubarão estava se alimentando. Foi ferido por uma reação."

"A ilha é o berçário dessa espécie de tubarão, o tubarão-limão. E esse é o horário de alimentação do animal", explicou Rodrigues. Ele destacou, ainda, que essa espécie pode ter comportamento agressivo nesse tipo de situação, tanto que se envolveu em outro incidente na ilha no fim do ano passado.

A praia Cacimba do Padre deve receber o campeonato mundial de surfe Hang Loose Pro Contest na próxima terça-feira, 19. Por conta do incidente, a administração da ilha convocou uma reunião com os organizadores do evento em conjunto com o Corpo de Bombeiros e pesquisadores para deliberar novas medidas de segurança.