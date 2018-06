Surfista é preso com prancha recheada de cocaína no RN

A Polícia Federal apreendeu, na noite desta quinta-feira, 13, no aeroporto Augusto Severo, em Natal, no Rio Grande do Norte, uma prancha de bodyboarding que estava recheada com um quilo e dez gramas de cocaína pura. Segundo o acusado, a droga seria revendida na Europa. Por volta das 21h30, os agentes realizavam fiscalização no aeroporto quando tiveram a atenção despertada para um dos passageiros que conduzia na bagagem uma prancha. À medida em que se aproximava do balcão da imigração, o profissional de bodyboarding David Deodato da Silva, de 32 anos, mostrava-se visivelmente inquieto. Ao passar a bagagem do atleta pelo raio X, os policiais logo notaram uma estranha coloração que surgia bem no meio do equipamento e, ao ser indagado sobre o que era aquilo, David disse que acreditava ser apenas "um defeito de fábrica". Desconfiados, os agentes utilizaram uma pequena chave de fenda para furar a prancha e logo observaram que dela surgiu um pó branco com característica de cocaína. Imediatamente David recebeu voz de prisão, sendo conduzido para a Superintendência da Polícia Federal. Durante o interrogatório, o acusado disse que comprou a droga por R$ 5 mil na capital cearense, de uma "pessoa desconhecida", e que pretendia revendê-la na Europa com a ajuda de um amigo que mora na Holanda, sem revelar a identidade do amigo.