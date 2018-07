Suspeita de antraz na Procuradoria em São Paulo O protocolo e o Centro de Processamento de Dados da Procuradoria-Geral da Justiça, na Rua Riachuelo, em São Paulo, estão lacrados desde as 10 horas desta quinta-feira por causa de uma suspeita de contaminação por antraz. O local deve ser reaberto na segunda-feira, após o Instituto Adolfo Lutz concluir a análise de um pó branco que estava em um envelope enviado ao Ministério Público. O pó branco espalhou-se pela sala quando o envelope foi aberto por um funcionário. As salas do CPD e do protocolo estão lacradas. O protocolo está funcionando provisoriamente na portaria do prédio. Leia o especial