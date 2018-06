Suspeita de assassinar namorado dentro de motel se entrega no Rio

RIO - A estudante suspeita de assassinar o namorado em um motel de Niterói, na região metropolitana do Rio, se entregou à polícia no fim da manhã desta segunda-feira, 16, na 77ª DP (Icaraí). O empresário Fábio Gabriel Rodrigues, de 33 anos, foi encontrado enforcado na madrugada de sábado. Desde então, Verônica Verone Paiva, de 18 anos, era considerada foragida.

A delegada Juliana Rattes, da 77ª DP, investiga se o crime foi premeditado. A estudante foi indiciada pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e tentativa de ocultação de cadáver. Segundo a polícia, depois de enforcar o empresário, Verônica tentou arrastar o corpo para a garagem do motel, mas não conseguiu.

A suspeita pagou a conta e foi embora usando o carro do empresário. Além do laudo da perícia e do Instituto Médico Legal (IML), a polícia deve ouvir parentes da vítima, para investigar a relação dos dois. Os investigadores também solicitaram imagens das câmeras do circuito interno do motel.