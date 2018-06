Suspeita de bomba mobiliza polícia em Osasco Um artefato, possivelmente explosivo, foi encontrado na manhã deste domingo em frente a um caixa eletrônico do Bradesco, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia militar, um frasco de desodorante com um pavio foi encontrado por volta das 11 horas, na avenida dos Autonomistas, centro de Osasco. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) era aguardado no local para avaliar o artefato.