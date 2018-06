Suspeita de tráfico, garota dá descarga em R$ 1,5 mil Ao ser abordada durante uma blitz, no domingo, 30, em Sorocaba, uma adolescente tentou se desfazer de R$ 1,5 mil jogando as cédulas no vaso sanitário e acionando a descarga. O "bolo" de notas entalou na curva do sifão sanitário e foi resgatado pelos policiais militares. O dinheiro, molhado, teve de ser exposto para secar numa mesa do distrito policial. A garota é suspeita de integrar uma quadrilha de traficantes que age no Jardim Hungarês, periferia da cidade. Um adulto, André Rezende Rodrigues, e três menores foram detidos. Rodrigues levava uma pistola de calibre 6.35 e 14 pedras de crack. Outra menor que estava no local tinha seis pedras de crack e R$ 300 escondidos na calcinha.