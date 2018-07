Suspeita de vingança na morte de coronel faixa-preta O coronel do Exército Carlos Devellard Gandra, de 56 anos, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira, na Rua Tupi, em Ramos, zona norte do Rio. Gandra, que se transferira para a reserva em 1998, era faixa preta de karatê, e proprietário de duas academias de ginástica em Bonsucesso. Uma fica no Complexo da Maré, na zona norte, formado por mais de dez favelas. O crime foi registrado na 21ª DP, e a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, mas não descarta a hipótese de vingança. Na noite desta quinta-feira, o coronel saiu de uma das academias acompanhado do filho e de duas filhas. O grupo seguiu para o bairro de Pilares, onde jantou sopa em um trailer. Às 23h30, ele deixou o local sozinho, numa motocicleta Saara 350, afirmando que iria para casa, em Olaria, descansar. Como demorava a chegar, a família acionou a Polícia Militar. O corpo do militar foi encontrado às 2 horas na Rua Tupy. Gandra levou uma facada nas costas e um tiro na cabeça. A motocicleta não foi localizada. A polícia não descarta a hipótese de vingança porque o coronel enfrentava problemas com alunos que não pagavam a mensalidade nas academias. Apesar disso, Gandra não conseguia impedir que essas pessoas freqüentassem os estabelecimentos. O corpo do coronel foi enterrado às 17 horas, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul.