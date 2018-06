Suspeito de assaltos a taxistas em série é detido em Porto Alegre

SÃO PAULO - Um homem de 31 anos suspeito de assaltos a taxistas foi detido nesta quarta-feira, 13, em Porto Alegre.

O homem atuava na região da Avenida Assis Brasil, perto do Hospital Cristo Redentor; no viaduto do Obirici, na Avenida Assis Brasil; e também nas imediações do Sambódromo em Porto Alegre.

O suspeito se passava por passageiro e anunciava o assalto levando celular, GPS e objetos do carro do taxista. Com a identificação do acusado pelos taxistas, agentes da 22ª Delegacia de Polícia conseguiram recuperar pertences das vítimas.

O homem, identificado como Rap, possui antecedentes por furto, roubo e passagens pelo Presídio Central de Porto Alegre. Segundo o delegado Sena Abud, os roubos eram praticados sempre na mesma região.

As investigações continuam, de acordo com o delegado, e a expectativa é que vários outros roubos praticados contra taxistas sejam esclarecidos.

A referida autoridade policial representará, ainda hoje, pela decretação da prisão preventiva do suspeito.