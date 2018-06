Suspeito de atacar casal é transferido O acusado de matar um estudante, balear e estuprar sua namorada na trilha do Morro do Boi, no litoral paranaense, no dia 31 de janeiro, foi levado na tarde de anteontem de Matinhos para o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) na cidade de Curitiba. A Secretaria de Estado da Segurança disse que a transferência estava prevista e ocorreu por medida de segurança. Na manhã de quarta, o suspeito, de 42 anos, sentiu-se mal e foi medicado.