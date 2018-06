Suspeito de atacar casal no litoral do Paraná é preso

O suspeito de ter atacado um casal no litoral do paraná foi preso na manhã desta terça-feira, 17. Ele foi preso no Balneário de Santa Terezinha e é suspeito de ter matado Osíris Del Corso e baleado e violentado sua namorada no dia 31 de janeiro, em uma trilha do Morro do Boi, em Matinhos. Veja também: Jovem pode deixar hospital na semana que vem Imagem com retrato falado do suspeito Jovem baleada e violentada está paraplégica DNA vai ajudar na busca Homem não disse que era guia turístico A prisão foi feita devido a uma ordem judicial, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Paraná. O nome do suspeito é mantido em sigilo. A jovem recupera-se em um quarto no Hospital Vita, em Curitiba.