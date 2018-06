Suspeito de chefiar tráfico na Fazendinha, FB é preso no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira, 6, a prisão de Fábio Marinho de Lima, o FB, considerado o chefe do tráfico de drogas da Fazendinha, em Inhaúma, no subúrbio do Rio. Participaram da operação, que resultou na prisão de FB, policiais do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB), da 54º Delegacia de Polícia (DP) e também da 59º DP.

O traficante foi preso na última sexta-feira, 3, na Vila Kennedy, Zona Oeste da cidade, após denúncias de moradores que informavam ter visto FB descendo de uma van, na noite de quinta-feira, 2. Fábio era procurado pela polícia por associação ao trafico de drogas. Com ele foi encontrado um carro, roubado em novembro, e R$3.250.

Operação. Cerca de 250 policiais militares de diversas unidades do Rio de Janeiro vão fazer parte de três batalhões de campanha que funcionarão temporariamente a partir de hoje no Complexo do Alemão, na zona norte da capital fluminense.

O batalhão de campanha terá atuações específicas, prosseguindo com o trabalho de vasculhar casas e locais onde possam estar escondidas drogas e armas.

A princípio, segundo a PM, os batalhões vão funcionar na sede do 16º BPM, em Olaria. Seu comandante será o coronel Edvaldo Camelo.

Crime. O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por volta das 9h30 na Rua Taturana, próximo a um dos acessos do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, zona norte carioca.

Policiais do 41º Batalhão da Polícia Militar (BPM) encontraram o corpo durante uma operação na região. Segundo os policiais, a vítima tinha marcas de tiros nas costas e na perna. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios.

Atualizado às 14h27