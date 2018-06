Suspeito de enganar turistas em 11 Estados é preso no PA

SÃO PAULO - Um homem de 47 anos foi preso pela Polícia Civil em Belém, no Pará, sob acusação de estelionato e falsidade ideológica. Segundo a polícia, Geraldo Alves de Castro Júnior é acusado de enganar turistas de 11 Estados brasileiros, anunciando via internet o aluguel de apartamentos de luxo e semi-mobiliados que não estavam disponíveis para locação na orla da Praia de Meireles, em Fortaleza. O suspeito teve a prisão preventiva decretada pela Justiça paraense.

A polícia já identificou 20 vítimas do golpe nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte, Amazonas, Rondônia, Roraima, Goiás e Pará. Na operação denominada "Férias Frustradas", um levantamento inicial mostra que a prática criminosa teria rendido entre R$ 40 mil e R$ 60 mil ao acusado. O primeiro caso comunicado oficialmente à polícia aconteceu em dezembro do ano passado.

Conforme o delegado Rogério Morais, os golpes passaram a ser investigados há cerca de dois meses. Somente na Delegacia de Proteção ao Turista, do Ceará, foram registrados nos últimos meses, diversos boletins de ocorrência de vítimas.

Eram até famílias inteiras que chegaram à Fortaleza e descobriram que haviam sido enganadas. Segundo o delegado, Junior postou anúncios de apartamentos para aluguel, do tipo longa temporada em épocas de férias, no site "www.aluguetemporada.com.br". Nos anúncios é possível ver imagens internas dos supostos apartamentos e um e-mail para contatos.

Inicialmente, os interessados enviavam mensagens ao suspeito, que também usa o falso nome de Raymundo Valle dos Santos. Depois, ele fazia contato por celular. Após um longo período de negociações, em que convencia a vítima, o suspeito solicitava pagamento adiantado de 50% do valor do aluguel como forma de garantia do contrato de locação. Após confirmação de recebimento do depósito bancário, o acusado trocava o chip do telefone e não era mais localizado pela vítima.

A pessoa enganada viajava para Fortaleza com familiares e lá, ao tentar manter contato com ele, não conseguia mais localizá-lo. Depois, a vítima seguia até o endereço e ali descobria que o imóvel já estava alugado ou não estava disponível para locação. Com isso, o fato era comunicado à Delegacia de Proteção ao Turista, em Fortaleza, via registro de ocorrência.

Algumas pessoas chegaram a passar a noite na unidade policial por não haver mais vagas em hotéis. Outras sequer procuraram a delegacia, por isso, o número de vítimas deve ser maior. Os valores pagos antecipadamente pelas vítimas foram de R$ 300 a R$ 3.500. Como os depósitos foram efetuados em contas bancárias no Pará, as investigações foram repassadas à DIOE, da Polícia Civil paraense, que localizou o acusado.

Ao ser preso, ele estava com uma bolsa com produtos cosméticos, quatro celulares e em torno de nove chips. Também foram encontradas fotos do acusado ao lado de artistas da TV Globo, no Rio de Janeiro. Nas imagens, ele está de óculos e de bigode. Em outra foto, ele aparece de barba e sem óculos. Ao ser preso, ele estava sem óculos nem bigode, o que mostra que costuma mudar de visual.

O acusado, que nasceu no Pará e já morou em Fortaleza, não tem endereço fixo. No entanto, alega residir em Fortaleza. Ele afirma também que domina cinco idiomas. O delegado Rogério pede que as vítimas do golpe entrem em contato com a Polícia Civil no Estado em que residem para fazer a ocorrência policial. Só assim o acusado poderá ser indiciado em outros inquéritos.