Suspeito de executar homem na Baixada Fluminense é identificado

RIO - O delegado da 54.ª Delegacia de Polícia (DP), Luiz Henrique Ferreira Guimarães, identificou um dos homens que aparece no vídeo que mostra a morte de Igor Veras de Oliveira Falcão, de 20 anos, executado com três tiros na cabeça na Estrada Plínio Casado, no bairro da Prata, em Belford Roxo (Baixada Fluminense).

Equipes da delegacia buscam testemunhas para tentar identificar os outros participantes. A Polícia Civil investiga se o assassino e o grupo envolvido no episódio seriam seguranças particulares contratados por comerciantes da região. Acusado de tentar roubar um telefone celular em Vilar dos Teles, São João do Meriti, Falcão ficou preso de 24 de setembro de 2012 a 12 de setembro de 2013, segundo a Polícia Civil.

O vídeo do assassinato foi publicado no site Youtube nesta quinta-feira, 6. A edição de hoje do jornal carioca Extra divulgou o crime, que teria acontecido no início da noite de 23 de janeiro. O vídeo, de 18 segundos, mostra um homem negro de bermuda branca, chinelo e sem camisa sentado no chão com a cabeça ensanguentada. Um outro homem, pardo, de bermuda estampada, camisa preta e tênis segura a cabeça do suspeito para que ele não fuja. Poucos segundos depois, um homem negro, de bermuda preta e chinelo desce da garupa de uma moto com uma pistola na mão, aponta para a cabeça do homem de bermuda branca e dispara três vezes à queima roupa. O homem no chão estende as mãos para tentar se defender, em vão.

No registro do caso na delegacia consta que um outro homem foi morto na ocasião, a alguns metros de distância, também com vários tiros.

Investigação. Em nota, o comandante do 39.º Batalhão de Policia Militar, em Belford Roxo, tenente-coronel Paulo Roberto das Neves, afirma que "o setor de inteligência da unidade levou as imagens do crime à 54ª DP e está auxiliando as investigações da Polícia Civil com as informações que possui". A nota informa ainda que "nos últimos três meses mais de 250 pessoas foram presas por envolvimento com tráfico de drogas e grupos de extermínios".

"Atualmente 54 policiais (militares) do Regime Adicional de Serviço reforçam diariamente o efetivo do 39.º BPM, sendo aplicados em locais estratégicos de forma dinâmica para acompanhar o andamento da mancha criminal", acrescenta na nota o comandante.

A Secretaria de Segurança do Estado do Rio deverá instalar ainda neste ano, em Belford Roxo, uma Companhia Destacada, subordinada ao 39.º BPM, que ficará na favela Gogó da Ema, a pouco mais de 5 km do bairro da Prata. A cidade também deve ganhar uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), ainda sem data de instalação ou previsão de local.