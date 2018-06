Suspeito de integrar milícia e matar PM é preso na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Um jovem de 23 anos suspeito de integrar uma milícia no Rio foi preso nesta segunda-feira, 5, por policiais da 28ª Delegacia de Polícia (Campinho), na zona norte carioca. Segundo a Polícia Civil, José Flávio Domingos de Souza, conhecido como Mica, foi detido após denúncia ao Disque-Denúncia.

De acordo com o delegado Reginaldo Guilherme, o suspeito é considerado um criminoso de alta periculosidade e é acusado de ter assassinado um sargento da Polícia Militar e jogar o corpo no Morro do Campinho.

Junto com o suspeito, a polícia apreendeu uma arma calibre 380, com numeração raspada, e três carregadores.