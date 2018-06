Suspeito de integrar quadrilha de tráfico é preso no Rio

RIO - Suspeito de integrar a quadrilha que domina o tráfico de drogas na Rocinha, favela da zona sul do Rio, Fábio Simões Brasil, de 31 anos, foi preso por policiais civis numa festa de aniversário nesta madrugada. Para a polícia, ele é o terceiro na hierarquia do bando chefiado pelo traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, e teria participado do tiroteio que culminou na invasão do Hotel Intercontinental, em São Conrado, em agosto.

O suspeito foi preso no final da festa de aniversário da filha, numa casa de festas de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, e levado para a delegacia de Santa Cruz (36º DP). Os policias esperavam encontrar Nem na festa, mas o traficante não compareceu.