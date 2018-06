Suspeito de matar brasileira em boate na Suíça fugiu para Cuba

A Justiça da Basileia anuncia que o principal suspeito de ter matado uma brasileira em um night clube na cidade suíça conseguiu fugir para Cuba. As autoridades suíças pediram que o governo de Havana prenda o suspeito e o entregue para ser interrogado.

Na madrugada entre sexta-feira e sábado, a brasileira, cujo nome não foi revelado, foi espancada até a morte na Basileia. A vítima trabalhava em um bar conhecido por seus serviços de acompanhantes brasileiras. Segundo os donos do estabelecimento, ela foi vista pela última vez com um dos clientes do estabelecimento às 2 da manhã de sábado.

Mas no final da tarde do sábado, ela foi encontrada espancada e morta em seu quarto, no primeiro andar do bar e que também servia como seu apartamento para onde levava os clientes.

Segundo Peter Gill, comissário do Ministério Público da Basileia, o suspeito é um cubano de 36 anos. "Vamos pedir, por meios diplomáticos, que o suspeito seja preso em Cuba", disse Gill.

Por razões táticas, as autoridades se recusam a dar maiores detalhes sobre o crime. Funcionários do bar onde trabalhava a brasileira revelaram que o cubano vive na Suíça e que é casado também no país.

Segundo Gill, o caso ocorreu dentro do Brasil Bar Novo Help, na Basileia. A brasileira trabalhava no bar como "animadora". Ela tinha 45 anos, estava casada com um suíço e tinha um filho no Brasil e outro na Suíça.

Não há ainda uma definição sobre o destino do corpo da brasileira. Um de seus filhos chega na terça à Basileia, vindo do Brasil.