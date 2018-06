Suspeito de matar colega em ritual satânico é preso no RS

Porto Alegre - Um jovem de 19 anos foi preso preventivamente na sexta-feira, 15, em Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul. Braian Kummel da Silva é suspeito de assassinar um colega para um ritual de magia negra. A vítima, Gilberto Zahn Couto, 19 anos era natural do município de Sobradinho. Na época, os dois prestavam serviço militar no 6º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, em Santa Maria.

O corpo do jovem foi localizado no dia 2 de setembro de 2015, próximo às quadras de areia do Parque Municipal Jockey Club, no bairro Juscelino Kubitschek. O corpo tinha ferimentos de faca no pescoço e tórax. Em depoimento a polícia civil, Braian Kummel da Silva confessou o crime e admitiu que o fez para um ritual de magia negra.

Em seu perfil no Facebook, Braian Kummel da Silva tem fotos de imagens que fazem apologia a rituais satânicos.