Suspeito de roubar R$ 35 mil de banco é preso no Rio

SÃO PAULO - Um homem suspeito de roubar R$ 35 mil de um banco em março deste ano no município de Três Rios, no centro fluminense, foi preso na quarta-feira, 14, na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, ele foi detido em casa, no bairro do Irajá.

Segundo o delegado-titular da 27ª Delegacia de Polícia (Vicente de Carvalho), José Otillo Bezerra, foram encontrados na residência do bandido R$ 12 mil, a arma que foi usada no crime e um colete a prova de balas semelhante ao da polícia. Marco Aurélio Macedo Fioravante, de 35 anos, disse que o restante do dinheiro roubado estaria com um comparsa.

O suspeito já havia cumprido pena de 11 anos por roubo e tinha três mandados de prisão pelo mesmo crime, conforme a Polícia Civil.