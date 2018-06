Suspeito de roubo é amarrado a árvore no município de Rio Grande

PORTO ALEGRE - Um homem de 27 anos foi detido por jovens e amarrado a uma árvore na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, 18, depois de ter roubado cerca de R$ 300 de um aposentado de 66 anos. O assalto, cometido com um revólver de brinquedo, foi registrado por pessoas que passavam pela rua.

Um grupo perseguiu e imobilizou o ladrão. Depois, chamou a polícia, que verificou os registros e constatou que o acusado pelos jovens e reconhecido pelo idoso tem extensa ficha criminal por atos semelhantes. O assaltante foi levado ao presídio e o aposentado recebeu seu dinheiro de volta.