Suspeito de roubo é preso ao tentar escalar prédio o Leblon

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira, 16, após tentar invadir um apartamento pelo lado de fora do prédio, na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, zona sul do Rio.

Por volta das 2 horas, um policial militar passava pela região quando viu Leandro da Conceição dos Santos, de 26 anos, pendurado em uma marquise do prédio.

Ele estava tentando invadir o apartamento do terceiro andar, de Paulo Cesar Nascimento Ribeiro, de 53 anos, quando caiu. Segundo o PM, ele conseguiu pular para a rua para fugir, mas o policial conseguiu prendê-lo.