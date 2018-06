Suspeito de tráfico de drogas é morto na favela da Maré, no Rio

Atualizado às 13h40.

RIO DE JANEIRO - Ocupado pelas Forças Armadas há uma semana, o Complexo da Maré, na zona norte do Rio, registrou uma morte neste sábado, 12. De acordo com os militares, um traficante resistente à investida do Exército e da Marinha reagiu a uma abordagem e foi morto na favela Vila dos Pinheiros, uma das 15 do conjunto que estão ocupadas, por volta das 7 horas.

Já os moradores afirmam que o rapaz era um funcionário de um lava a jato que foi confundido com um bandido. Eles protestaram contra a ação. Fecharam a Linha Amarela por duas vezes. Sustentam que os militares “plantaram” uma arma ao lado do corpo pra “justificar” a morte e tentaram incendiar um banco de automóvel na via, mas foram coibidos pela Polícia Militar.

Na sexta-feira de manhã, um adolescente que seria do tráfico foi ferido na perna com um tiro de fuzil, disparado por militares da Força de Pacificação no Conjunto Esperança, outra comunidade da Maré. Segundo os militares, o jovem atirou neles, que revidaram.