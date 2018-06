Suspeito é morto durante ataque do PCC em Cotia (SP) Por volta das 22 horas de segunda-feira, suspeitos realizaram três ataques na cidade de Cotia, na região Oeste da Grande São Paulo. Um coletivo da Viação Danúbio Azul foi incendiado na altura do na Rua Jorge Caixe, região central da cidade. Em uma das ações, uma equipe da Guarda Municipal de Cotia trocou tiros com os criminosos. Um deles morreu e os outros dois acabaram presos. Um artefato explosivo foi jogado contra uma agência da Nossa Caixa na Rua Professor José Barreto, próximo à Prefeitura de Cotia, no centro. Um posto de gasolina também foi atacado. Entre as 22h30 de segunda-feira e 0h30 desta terça-feira, mais quatro ônibus foram incendiados na zona sul da capital e outro na cidade de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Dois coletivos da linha Itaim Bibi/Jardim Guacuri, que estavam parados no ponto final, na Rua Vicente Strichalsky, região do Jardim Miriam, foram atacados por quatro homens que chegaram em um veículo e ordenaram que motorista e cobrador descessem. Outro coletivo foi alvo de incendiários na esquina entre as avenidas Henrique Chamma e Presidente Juscelino Kubitschek, no Itaim Bibi. Um quarto ônibus foi destruído na Estrada Embu-Cipó, no Jardim Granjinha, em Embu-Guaçu. Nos três casos nenhum dos criminosos foi detido nem houve feridos. No início da madrugada, homens armados, ocupando dois veículos, metralharam uma base da 3ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar em Ferraz de Vasconcellos, localizada na Avenida Rosa Teixeira Bueno, no bairro São Francisco, próximo à estação de trens Antonio Gianetti, da Companhia Paulista de Trens MeTropolitanos (CPTM). Além das paredes da base, a porta de uma padaria e a placa da estação de trem foram atingidas pelos disparos, mas ninguém ficou ferido. Interior Em Campinas, a 98 quilômetros da capital paulista, no final da noite de segunda-feira criminosos atacaram a tiros a fachada do 11º Distrito Policial, localizado na Avenida Homero Vasconcelos de Souza Camargo, no Jardim Ipaussurama. A delegacia fica fechada a partir das 20 horas. Em Indaiatuba, na região de Campinas, por volta das 21 horas de segunda-feira ocupantes de um veículo Monza branco lançaram um coquetel molotov contra um caixa eletrônico do Banco Itaú, ao lado de um posto de gasolina, na Avenida Ário Barnabé, no Jardim Morada do Sol. Minutos depois, a sede do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), no centro, e um veículo da Polícia Militar foram atingidas por tiros. Tanto em Campinas como em Indaiatuba não houve feridos e ninguém foi preso. Eram 21 horas da noite de segunda-feira quando dois desconhecidos, em uma moto, atiraram contra a fachada do 11º Distrito Policial de Sorocaba, localizado em Vila Gomes. Dois tiros atingiram a frente do prédio, que também estava fechado, pois o expediente é encerrado às 19 horas. Ninguém ficou ferido nem foi preso.