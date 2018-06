Suspeito morre ao trocar tiros com a PM em Caraguatatuba

Um suspeito morreu, por volta da 0h30 desta segunda-feira, ao trocar tiros com policiais militares da 2ª Companhia do 20º Batalhão do Interior (BPM/I), no Jardim das Gaivotas, em Caraguatatuba, litoral norte paulista.

Acionados por testemunhas que alertaram sobre um assalto a uma residência, policiais militares foram até o local e flagraram três homens deixando o imóvel. Dois deles conseguiram escapar, mas um terceiro, ao tentar fugir pelo telhado, teria atirado contra os PMs.

Baleado, o suspeito morreu quando era atendido no pronto-socorro na Santa Casa da cidade. O caso será apresentado no Distrito Policial Sede de Caraguatatuba.