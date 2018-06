Suspeito morre entalado em janela de banheiro em Minas

Um homem, ainda não identificado, morreu no domingo após ficar entalado em uma janela, durante uma suposta tentativa de roubo em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz, que estava sem documentos, teria tentado invadir uma casa em construção para roubar materiais da obra. Ele ficou entalado pelo pescoço na janela basculante do banheiro. Um parente da dona do imóvel foi à construção para vistoriar o andamento da obra por volta das 15h30 e encontrou o homem pendurado do lado de fora da janela.