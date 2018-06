Suspeitos confessam tráfico mas negam roubo de carros Surpreendidos por policiais civis do 2º Distrito Policiais de Santo André (SP), quando saiam de uma casa no bairro de São Mateus, zona leste da capital paulista, quatro homens confessaram que mantinham naquela residência cinco revólveres de calibre 38 e um tijolo de maconha. A polícia investigava o roubo de veículos, na região do ABC paulista, e apurou que os veículos eram levados para São Mateus. Os quatro foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma e formação de quadrilha. A polícia ainda não sabe se eles estão envolvidos nos roubos e furtos de carros. Eles negam e afirmam que o único crime que praticam é o tráfico.