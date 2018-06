Suspeitos de assalto a estacionamentos são presos Quatro homens, incluindo três menores, com 17 anos, suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em assaltos a estacionamentos e roubos de veículos no centro de São Paulo foram detidos na noite desta terça-feira, 8, na região de Vila Buarque. Policiais da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Choque faziam ronda em motocicletas quando suspeitaram de ocupantes de um veículo que passava pelo local. Ao pararem o carro, descobriram que ele, um Polo prata, fazia parte de um lote de três carros roubados na sexta-feira de um estacionamento da Avenida Angélica. Nos bolsos do acusado Assis da Costa Neto, de 26 anos, havia as chaves de outros dois veículos. Assis confessou que um dos carros estava em ruas próximas, sendo que um deles, um Scénic preto, havia sido levado do estacionamento de Higienópolis. O outro veículo era um Peugeot 206 azul, roubado em via pública, no Tatuapé, zona leste, também na sexta-feira. A polícia acredita que o bando seja responsável por outros assaltos semelhantes praticados em estacionamentos na região central da cidade.