Suspeitos de ataques à PM de Salvador são transferidos ao PR

O governo da Bahia transferiu 14 presos acusados de coordenar os ataques às bases da Polícia Militar no Estado. Os presos serão levados para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, no início da tarde desta quinta-feira, 10. Desde o começo da semana, 11 ônibus e dez bases da PM foram depredados por integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas conhecida como Comando da Paz, que tinha como líder Cláudio Eduardo Campanha.

Ações da noite de quarta aconteceram em Tamarineiro e Liberdade. Foto: Claudionor Junior/Ag. A Tarde

Os ataques às bases da PM seriam uma retaliação à transferência do líder do grupo. Campanha havia sido preso em novembro do ano passado e, na última sexta-feira, foi transferido para o Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

As ações criminosas já deixaram oito civis e três policiais feridos. Nenhum corre risco de morte. Nove suspeitos de participar dos atentados morreram em confronto com a PM - três deles na madrugada desta quinta.