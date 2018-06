Suspeitos de esfaquear médico no Leblon são presos

Duas pessoas foram presas neste domingo (3) acusadas pela agressão ao médico endocrinologista Fabiano Serfaty, de 34 anos. Serfaty foi esfaqueado na madrugada de sexta-feira (1º), na Rua Ataulfo de Paiva, uma das principais vias do Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro.

Bianca Nery Fares, de 22 anos, e o namorado dela, Lucas Silveira da Costa, de 24, foram detidos pelos em Copacabana, na casa da jovem, segundo o jornal O Globo. Imagens de uma câmera de segurança obtidas pelo jornal mostram o médico andando pela calçada quando é surpreendido por um rapaz correndo em sua direção. A mulher corre atrás dos dois homens, que travam uma luta até caírem ao chão. A confusão entre os três é observada por vários pedestres que passavam pelo local no momento do crime.

O jornal afirma que imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais mostram que Lucas agride o médico com socos, mas é Bianca quem retira um objeto do bolso e atinge a vítima nos pulmões. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. O jovem casal teve decretado mandado de prisão preventiva de 30 dias, por tentativa de homicídio qualificado. Os dois devem ser transferidos para um presídio nesta segunda-feira.

Serfaty está internado no Hospital Samaritano, na zona sul, com estado de saúde estável. A vítima teria sido ouvida por policiais da 14ª Delegacia de Polícia e reconhecido Bianca.